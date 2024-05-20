Галина подчеркивает, что важно поддерживать связь с воинами, когда они возвращаются с передовой, общение и поддержка могут помочь им справиться со стрессом и эмоциями.

Галина Кенез – старшая медсестра боевой роты охраны Закарпатского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Начинала свою карьеру в медицинской сфере, окончив Береговское медицинское училище, а затем работала в городской больнице. Однако с 2002 по 2006 год Галина отслужила в Вооруженных Силах Украины. Историю старшей боевой медикини рассказали в пресс-службе Закарпатского ОТЦК и СП.

Во время службы в армии она получила высшее юридическое образование и работала в правоохранительных органах. Галина была первой женщиной из Закарпатья, которая присоединилась к боевым действиям в сводном отряде правоохранителей во время АТО. Она подчеркивает, что всегда чувствовала потребность помогать людям, независимо от того, в медицине или полиции.

Во время службы на востоке страны Галина прошла обучение и приняла участие в сложных ситуациях. Она прошла города, которые сейчас, к сожалению, уже разрушены россиянами.

Первые мгновения после ранения оказываются критическими и медик должен быть способен действовать без промедлений и правильно. Время играет ключевую роль в спасении жизни раненых.

Медик должен быть хладнокровным. Нужно работать быстро. Именно первые минуты после ранения чрезвычайно важны. Если все сделать правильно, то это спасенная жизнь. Большую роль играет время. Сравнивая с гражданской жизнью, где все спланировано, даже во время операции все идет по плану. , здесь у тебя нет четкого плана и от твоего решения зависит жизнь человека", - отметила военнослужащая.

Галина подчеркивает, что важно поддерживать связь с воинами, когда они возвращаются с передовой. Общение и поддержка могут помочь им справиться со стрессом и эмоциями. Она считает, что важно не жалеть себя и воинов, а научить их понимать и контролировать свои эмоции.

"Бывает у человека стресс, чем-то взволнован, а мы пообщались, попили кофе и легче становится. Иногда бывает, что и в 2 часа ночи идем общаемся. Даже нет конкретной темы. Когда ты общаешься с человеком, то он чувствует от тебя какой-то позитив, а потом, когда ты сама прокручиваешь в себе эти эмоции, иногда становится так безудержно страшно. Стараешься пережить вместе с парнем эти рассказы. эмоциям, но никогда не жалеть. Они — герои», — говорит Галина Кенез.

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