Заместитель генпрокурора Украины 2015-2016 годов Давид Сакварелидзе рассказал, поддерживает ли контакт с президентом Зеленским и за что держит обиду на Порошенко.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«С Зеленским я переписывался до того времени, как он стал президентом. С тех пор у нас не было ни одной встречи, ни одного контакта, и ни с кем из его окружения. Я знаю Сергея Шефира единственного из его окружения, который работал в администрации президента, который уже там больше не работает. Ну, и давно знаю Давида Арахамию», - рассказывает Давид Сакварелидзе.

Что касается его поста во времена президентства Порошенко, отмечает он, то тогда был популярный тренд – подхватить успех грузинской команды, грузинских реформаторов и как-то это продать на политический рынок. По словам экс-заместителя генпрокурора, сначала с Порошенко у них все было хорошо, но дальше произошел конфликт, и общения между ними нет.

Как рассказывает гость программы, была ситуация, когда его мало не лишили украинского гражданства, это было в аэропорте «Жуляны», погасили свет, выстроились приграничники, но все же этого не случилось, иначе он бы застрял бы на нейтральной территории. А дальше, продолажает он, были суды 2 года, подозрения, но обиды на Порошенко он не держит.

«У меня нет человеческих обид совершенно, я всегда стоял выше этого всего. У меня обида, что при нем могло реализоваться много упущенных возможностей. Думаю, что он и сам об этом думает часто», - отмечает Давид Сакварелидзе.

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