Информационный ресурс «Освіта.ua» представил вузы, занявшие самые высокие места в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2024 года.

Киевский национальный университет культуры и искусств возглавил ТОП10 лучших художественных заведений высшего образования Украины.



Уже четыре года подряд (2021, 2022, 2023, 2024 гг.) КНУКиМ уверенно лидирует среди лучших вузов культуры и искусств Украины, представляя качественный уровень образовательных услуг и весомые достижения в сферах научно-творческой деятельности.









Киевский национальный университет культуры и искусств – это инновационное креативное пространство для молодежи, позволяющее студентам приобретать профессионально-практический опыт еще во время обучения, реализовывать разнообразные проекты, воплощать смелые творческие и бизнес идеи в жизнь.



По мнению студентов, преимуществами обучения в КНУКиИ являются престижные специальности среди которых: IT-дизайн, графический дизайн и реклама, кино и телевидение, PR, журналистика и информационная политика, актер театра и кино, режиссер фэшн и шоу-бизнеса, интернет-маркетинг и SMM, режиссер эстрады и шоу, сценарист, имидж-стилист, ивент-менеджмент, режиссер фэшн и шоу-бизнеса, тележурналистика и новейшие медиакоммуникации, хореография, aртист-вокалист эстрадного пения, цифровые трансформации документационного обеспечения управления, гостинично-ресторан; звездные преподаватели-практики, мастера высокого класса; новейшие образовательные программы с акцентом на профессионально-практическом блоке обучения; диджитализация образовательного процесса; инновационные профессиональные лаборатории, оборудованные высокотехнологичными мультимедиа с дополненной реальностью и искусственным интеллектом; видеолекторий; съемочные павильоны, профессиональные телестудии, кино- и фотопавильоны, монтажные лаборатории, студии звукозаписи, актерские сцены, прессцентры и т.д.







Студенческая жизнь в КНУКиМ насыщена содержательными событиями и проектами. Кроме обучения, посещения разнообразных тренингов, воркшопов, мастер-классов от практикующих топ-менеджеров студенты реализуют свои способности в различных конкурсах, соревнованиях и проектах. Воплощают масштабные научно-образовательные, благотворительные, гастрономические, культурные, развлекательные, спортивно-оздоровительные проекты: Язык – код нации, День вышиванки, Модель ООН, TukWeek, Фестиваль молодых дизайнеров Final Fest, Креативный сопротивление», «Мисс и Мистер КНУКиМ», «Food Fest», «День спорта», медиафестиваль «Молодые и креативные», «Издательский non-stop» и другие.

Славится Киевский национальный университет культуры и искусств успешными и звездными выпускниками, занимающими ключевые должности в ведущих культурно-художественных, управленческих, бизнес-финансовых структурах страны и зарубежья.





КНУКиИ в составе консорциума университетов реализует проект международной программы Европейского Союза Эразмус+ по направлению КА2: Развитие потенциала высшего образования «Digital competence framework структура цифровых компетентностей для украинских учителей и других граждан». Кроме того, Университет культуры принимает участие в двух проектах международной программы Европейского Союза Эразмус+ по направлению КА1: АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ – Международная кредитная мобильность (International Credit Mobility).