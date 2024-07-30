Командиры батальонов и дивизионов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШУ призвали президента Владимира Зеленского не освобождать от должности комбрига Эмиля Ишкулова. В Командовании ДШУ убеждают, что Ишкулова действительно хотят назначить на высшую должность. Однако нардепка Марианна Безуглая утверждает, что таким образом там пытаются "замять инцидент".



Об этом она написала у себя в Телеграмм-канале.



Безуглая заявила, что Ишкулова просто хотят "спрятать на какой-то штабной должности, которая номинально выше предыдущей".



"В официальном комментарии КГШВ утверждается, что его вроде бы не уволили из-за несогласия с нереалистической задачей Сырского, а "повысили" в КДШВ. На самом деле, после огласки и обращения коллектива бригады, что правда военному руководству не нравится, и поэтому он снимает Ишкулова, инцидент таким способом пытаются замять. К сожалению, ситуация именно такая, как это описали в бригаде. Но командующим ДШВ Скибюком. Но это еще не все. во время 100 дней наступления на которую он уничтожил сотни бойцов ДШВ без результата.







Накануне волонтер и общественный активист Сергей Стерненко распространил видеообращение командиров батальонов и дивизионов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШУ президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не снимать с должности комбрига Эмиля Ишкулова. По информации СМИ, причина увольнения якобы заключается в том, что Ишкулов отказался выполнять задачу, которая была несоразмерна с силами бригады.



Напомним, в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ заявили, что информация о кадровом решении по Ишкулову сопровождается "некорректным толкованием и содержит ряд неточностей". Там взялись утверждать, что командира 80-бригады решили назначить на высший пост, а также сообщили, что найдена уже замена Ишкулову.