Ни Россия, ни Украина не смогут разрушить энергосистемы друг друга. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.



Глава ГУР отметил, что из-за советской системы, которая является максимально разветвленной и дублированной условно три-четыре раза в определенных узлах, энергосистемы РФ и Украины сильно защищены. Поэтому неправильно будет сказать, что можно устроить полный блекаут в Украине, или же россии.

"Все эти узлы очень сильно защищены. Так же как у нас пытаются их защитить, такие же подобные мероприятия проходят в России. Только они пошли по пути наращивания систем ПВО. У них для этого способность гораздо больше, потому что они являются производителями таких систем", — рассказал Буданов.

Он также добавил, что российские оккупанты не смогут полностью разрушить энергетическую систему Украины этой зимой из-за советского наследия. Атакуя объекты критической инфраструктуры, россияне, конечно, наносят большой материальный и моральный ущерб, но это не приближает их к полному блекауту в стране.

Напомним, что значительный дефицит в энергосистеме Украины возник в результате восьми российских массированных атак, которые враг совершил с начала 2024 года на объекты энергетики. Из-за потери 9 ГВт производственной мощности электростанций в начале лета в стране ввели отключение света. Ситуация в энергосистеме осложнялась еще и аномальной жарой и выведением нескольких энергоблоков АЭС в ремонт.

В настоящее время энергосистема все еще восстанавливается, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. Однако пока отключений не планируется.

В то же время, на пограничье россии и в оккупированном Крыму также были отключения света из-за сбоя в работе Ростовской АЭС.