Массовые удары рф носят разный характер, однако цель оккупантов сейчас немного отличается от той, что была в прошлом году.

Рф будет пытаться добраться до энергетических установок, и нам нужно их защищать, используя разные уровни защиты. Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Основной уровень заключается в создании сети генерации, которая будет распределена и не зависеть от основных поставок. До сих пор этим не занимались. Украинское общество может попасть в ловушку, ожидая быстрого окончания войны. Ведение боевых действий должно осуществляться военными, это оптимальный вариант" - сообщил эксперт.

Пока не закончится война, не будет уничтожена российская армия и не восстановлена территориальная целостность, исполнительную власть должны занимать военные. Это не просто оптимальный вариант, а единственный выход.

В то же время проблема возможного окружения Покровска стала более актуальной после того, как Россия начала перебрасывать технику и подразделения ПВО с Восточного направления на Курщину.

"Эти резервы, которые Россия могла бы использовать в боях под Покровском, теперь направляются в Курскую область. Это подтверждает, что Силы обороны Украины успешно выполняют вторую задачу операции на Курщине – вынуждают оккупантов готовиться к масштабной военной операции там, что ослабляет их позиции на Востоке", - делится эксперт.

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