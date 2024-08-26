Компания Rarog Tactical Gear анонсировала запуск новой линейки модульных бронежилетов.

На базе модульного бронежилета Plastoon XM собирается бронекостюм, обеспечивающий большую площадь защиты – 105 кв. дм.

Производство этих бронежилеты осуществляется на собственном заводе Rarog, что обеспечивает высокий уровень контроля качества и соответствие всем необходимым стандартам.

Модули защиты и входящие в комплектацию баллистические пакеты соответствуют 1 классу защиты в базовой версии и могут быть усилены до 2 класса защиты на заказ, согласно ДСТУ 8782:2018.

Процесс создания Plastoon XM

Rarog Tactical Gear является опытным производителем на рынке средств индивидуальной защиты и рождение модели Plastoon XM не стало случайным явлением. Это результат многолетней систематической работы, которая началась еще в 2014 году и продолжается по сей день. Внедрению нового продукта предшествовали интенсивные исследования и конструкторская деятельность, включавшая тестирование образцов как в лабораторных условиях, так и на полигонах. Особую роль сыграли специалисты-спецназначители, проверявшие бронежилет в реальных боевых ситуациях.

Приоритеты компании в контексте войны

В условиях продолжительной российско-украинской войны одним из главных приоритетов остается обеспечение украинских военнослужащих качественными и надежными средствами индивидуальной защиты. Важно, чтобы бойцы Вооруженных Сил Украины получили проверенный и надежный защитный комплект.

Преимущества выбора модульного бронежилета Plastoon XM

Бренд Rarog Tactical Gear предоставляет своим клиентам не только высококачественное снаряжение, но и гарантию его эффективности. Вот несколько ключевых причин, почему следует выбрать модульный бронежилет Plastoon XM:

1. Украинская разработка. Plastoon XM создан командой специалистов Rarog Tactical Gear. Это единственная украинская военная компания, которая имеет опыт поставки бронежилетов и тактического снаряжения для военных подразделений стран НАТО, включая экипировку ССО Болгарии.

2. Стандарты НАТО. Бронежилет Plastoon XM, а также все дополнительные модули, содержат мягкую броню из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (НВМПЭ). Баллистические пакеты сертифицированы по натовскому стандарту STANAG 2920.

3. Полный производственный цикл. Производство всей линейки защитного снаряжения производится на собственной производственной базе компании, что позволяет осуществлять контроль на каждом этапе процесса. Благодаря этому гарантируется уверенность в качестве каждого шва и готового изделия.

4. Жесткий контроль материалов. В процессе производства осуществляется жесткий входной контроль качества материалов и комплектующих. Для изготовления используются только качественные материалы: американская Cordura 1000D и Multicam, а также специализированные ткани, изготовленные на собственной фабрике.

5. Инновационные решения. Plastoon XM оснащен функцией двойного быстрого сброса. Каждый из четырех быстросбросов разработан и запатентован компанией, к тому же, производится на украинском предприятии, что обеспечивает надежность фурнитуры и независимость от внешних поставщиков.

6. Сертификация по стандартам Министерства обороны Украины. Модель Plastoon XM является модернизированной версией бронежилета Plastoon UAFE, успешно прошедшего сертификацию по военным стандартам МОУ, в частности ВСТ 01.301.003-2020(02) и ВСТ 01.301.010-2021(02).

7. Гарантированная защита. В базовой комплектации бронежилет Plastoon XM оснащен баллистическим пакетом, соответствующим 1 классу защиты (ДСТУ 8782:2018). Дополнительные модули обеспечивают противоуломочную защиту на уровне V50 не менее 600 м/с в соответствии со стандартом Stanag 2920.

8. Реальные испытания. Бронежилеты линейки Plastoon XM проходят испытания как в лабораториях, так и на полигонах с использованием реальных боеприпасов, таких как РГД, Ф-1, ВОГ, РПГ 22. Видео этих тестов можно просмотреть на официальном YouTube-канале компании. Кроме того, бронежилеты проверяются в реальных боевых условиях, что позволяет учитывать отзывы бойцов и совершенствовать продукцию.

9. Лучшее соотношение веса и защиты. Военнослужащие подбирают себе снаряжение с учетом трех параметров: уровень угрозы – масса – стоимость. Модульный бронежилет Plastoon XM - это то оптимальное решение, которое позволяет гибко менять комплектацию в зависимости от задач.

Модульный бронежилет Plastoon XM от Rarog Tactical Gear предлагает надежную и эффективную защиту, которая была тщательно проверена и доработана с учетом реальных боевых условий.