Россия активно применяет новый тип дронов в войне против Украины, которые почти не излучают радиосигналы и делают системы радиоэлектронной борьбы бессильными.

Как сообщает Euronews, эти беспилотники, известные под названием "Князь Вандал Новгородский" (КВН), используют оптоволоконную технологию для связи, что делает их почти невидимыми для разведки противника.

В начале августа губернатор Новгородской области Андрей Никитин подтвердил, что эти дроны уже используются в войне против Украины. Они разворачивают сверхлегкий волоконно-оптический кабель, который заменяет традиционные радиосигналы. По словам Джеймса Паттона Роджерса, исполнительного директора Cornell Brooks, подобные дроны трудно обнаружить, а их операторы остаются незамеченными.

Украинский военный блоггер Сергей "Флэш" Бескрестнов в марте нашел один из таких беспилотников на передовой и отметил, что у них примерно 10,8 км оптоволоконного кабеля, который обеспечивает надежную передачу данных без помех.

Однако, как отмечает Ной Сильвия, аналитик по новым технологиям в Королевском институте объединенных служб Великобритании, такие дроны требуют больше энергии для работы, поскольку волоконно-оптический кабель тяжел. Это может сделать их производство значительно дороже.

Эксперты считают, что если такие дроны обеспечат России тактическое преимущество, они могут стать частым элементом в поле боя. Однако, по словам Сильвии, новейшие технологии не совершат революцию в ведении войны, а скорее станут дополнением к существующим паркам беспилотников.

Роджерс также отмечает, что в этой "игре в кошки-мышки" трудно определить, кто будет иметь преимущество, ведь каждая сторона пытается найти ответ на новые инновации противника.



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