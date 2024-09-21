Тесто для такого десерта готовится за пять минут, выливаем его в форму, а в духовке оно превращается во вкусное и нежное трехслойное пирожное.

Популярная украинская фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина у себя в Instagram показала, как приготовить "умное" пирожное.

"Да-да, и такое бывает! За 5 минут готовим тесто, часок печем и на выходе – трехслойное пирожное, состоящее из бисквита, суфле и пудинга. Это очень вкусно! Попробуйте!", – советует кулинар.

Для приготовления "умного" пирожного нам понадобятся:

яйца – 4 шт.

сахар – 150 г

ванильный сахар – 1 пакетик

вода – 1 ст.л.

сливочное масло – 125 г

молоко - 500 г

мука – 115 г

Сливочное масло растапливаем и даем ему остыть.

Яйца разделяем на белки и желтки. Белки со щепоткой соли взбиваем миксером до пышной стойкой массы, не выпадающей из миски. Отдельно взбиваем желтки с сахаром и ванилью до посветления и увеличения в объеме.

В желтковую массу добавляем растопленное сливочное масло и еще раз взбиваем. Следом всыпаем просеянную муку и перемешиваем. В два приема добавляем молоко и перемешиваем тесто до однородности.

В конце добавляем в тесто взбитые белки и осторожно перемешиваем, чтобы получилось жидкое, но воздушное тесто.

Кулинар использовала форму размерами 15х25 см. Смазываем форму сливочным маслом, немного припыливаем мукой и выливаем тесто.

Выпекать пирог нужно в разогретой до 160 градусов духовке примерно 70-80 минут. Важно не вынимать его раньше указанного времени.

Когда пирог остынет, разрезаем его на пирожные, посыпаем сахарной пудрой и по желанию украшаем ягодами.

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