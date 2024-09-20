Яичница или омлет – это отличный вариант для завтрака, но если хочется чего вкуснее и оригинальнее, обязательно попробуйте этот простой рецепт.

Рецептом соленых яичных маффинов без муки поделилась кулинарная блогерка Юлия Сенич – и это идеальный, вкусный и полезный завтрак для всей семьи.

"Если вам уже надоело есть обычную яичницу на завтрак, то этот рецепт точно для вас, потому что такие соленые маффины перекрывают суточную норму белка и вообще не вредят фигуре, потому что не содержат ни одного грамма муки", – советует блогерка.

Для приготовления соленых маффинов без муки нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйца – 9 шт.

ветчина или колбаса – 150 г

твердый сыр – 200 г

грибы – 150 г

соль, перец, паприка – по вкусу

кетчуп или сырный соус – по вкусу

Яйца веничком или миксером взбиваем до пышной пены. Добавляем соль, молотый перец, паприку и другие любимые специи по вкусу.

Ветчину или колбасу, а также грибы нарезаем кубиками, а сыр натираем на крупной терке.

Блогерка использовала бумажные формы для маффинов, выложила их в металлическую форму, а металлическую форму поставила на противень с водой, чтобы образовывался конденсат.

В каждую формочку выкладываем немного ветчины и грибов, по желанию добавляем кетчуп и сырный соус, добавляем тертый сыр, а сверху заливаем все яичной массой.

Выпекать такие яичные маффины нужно в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25-30 минут – и завтрак для всей семьи готов.

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