Рецептом соленых яичных маффинов без муки поделилась кулинарная блогерка Юлия Сенич – и это идеальный, вкусный и полезный завтрак для всей семьи.
"Если вам уже надоело есть обычную яичницу на завтрак, то этот рецепт точно для вас, потому что такие соленые маффины перекрывают суточную норму белка и вообще не вредят фигуре, потому что не содержат ни одного грамма муки", – советует блогерка.
Для приготовления соленых маффинов без муки нам понадобятся следующие ингредиенты:
- яйца – 9 шт.
- ветчина или колбаса – 150 г
- твердый сыр – 200 г
- грибы – 150 г
- соль, перец, паприка – по вкусу
- кетчуп или сырный соус – по вкусу
Яйца веничком или миксером взбиваем до пышной пены. Добавляем соль, молотый перец, паприку и другие любимые специи по вкусу.
Ветчину или колбасу, а также грибы нарезаем кубиками, а сыр натираем на крупной терке.
Блогерка использовала бумажные формы для маффинов, выложила их в металлическую форму, а металлическую форму поставила на противень с водой, чтобы образовывался конденсат.
В каждую формочку выкладываем немного ветчины и грибов, по желанию добавляем кетчуп и сырный соус, добавляем тертый сыр, а сверху заливаем все яичной массой.
Выпекать такие яичные маффины нужно в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25-30 минут – и завтрак для всей семьи готов.
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