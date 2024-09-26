Украина накануне ударила по огромному российскому складу боеприпасов возле города Торопец в Тверской области, что вызвало небольшое землетрясение.

Так, в июле 2023 года украинские военные ударили по трем российским складам боеприпасов в оккупированном Крыму.

Также сильные взрывы 19 июля после атаки произошли на складе в Кировском районе, где хранили артиллерийские боеприпасы, минометные мины, гранаты и патроны.

Затем 22 июля после "налета" беспилотников разгорелась сильная детонация на складе боеприпасов в селе Октябрьское Красногвардейского района.

Оккупанты тогда эвакуировали часть населения, также была остановка движения на железной дороге.

Уже через два дня, а именно 24 июля, беспилотники атаковали склад с боекомплектами в Джанкойском районе Крыма.

В начале этого года Вооруженные силы Украины ударили по российском складу боеприпасов в селе Первомайское, 17 апреля в Джанкое.

26 июля в Новофедоровке были уничтожены вражеские ракеты класса воздух-воздух.

На территории РФ дважды был атакован склад боеприпасов в селе Котлубань Волгоградской области, 16 ноября 2023-го и 8 марта этого года, сообщалось, что там был размещен арсенал главного ракетно-артиллерийского управления.

21 июня ВСУ нанесли удар по складу с беспилотниками в Ейске в Краснодарском крае и уничтожили двадцать дронов Shahed-136/Герань-2, 50 ударных беспилотников «Ланцет», 40 разведывательных дронов ZALA и 10 разведывательных БпЛА SuperCam.

Была информация о погибших среди инструкторов и технического персонала.

Три склада боеприпасов были поражены в Воронежской области.

В Сергеевке 7 июля был нанесен удар по вражескому складу, где хранились ракеты класса земля-земля, земля-воздух, танковые и артиллерийские снаряды, патроны.

На День независимости Украины вспыхнул и детонировал полевой склад боеприпасов.

В ГУР добавили, что там хранились артиллерийские и танковые снаряды, патроны к стрелковому оружию и ракете класса земля-воздух, речь идет о более 5 тысяч тонн боеприпасов.

На аэродроме Морозовск в Ростовской области 3 августа украинские военные уничтожили склад авиабомб.

Источник: slovoidilo.

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