Узнайте, как выглядит календарь огородника 23 по 29 сентября, чтобы успеть до сдвига в продолжительности дня, который заставляет растения делать последний шаг роста и фотосинтеза.
Сентябрь идеально подходит для посадки деревьев, кустарников, многолетних и однолетних растений, луковичных, почвопокровных растений, полевых цветов, трав, овощей, короче говоря, всего!
Календарь огородника с 23 по 29 сентября выглядит так:
23 сентября, понедельник, Убывающая Луна. Можно сеять/сажать:
Подземные растения, особенно корневые растения.
Посадка деревьев, кустарников и многолетних растений.
- Собирайте урожай всех культур
- Удобряйте, пересаживайте
- Косите газоны и обрезайте (чтобы замедлить рост).
24 сентября, вторник. Последняя четверть.
Сеять/сажать:
Подземные растения, особенно корневые растения.
Посадка деревьев, кустарников и многолетних растений.
- Собирайте урожай всех культур
- Удобряйте, пересаживайте
- Косите газоны и обрезайте (чтобы замедлить рост)
25 сентября, среда. Убывающий полумесяц.
Бесплодная фаза:
время для отдыха. Избегайте посева семян
- Собирайте и храните урожай
- Удобряйте, пересаживайте
- Уничтожайте сорняки
- Косите газоны и обрезайте (для замедления роста).
26 сентября, четверг. Убывающий полумесяц.
Бесплодная фаза:
время для отдыха. Избегайте посева семян
- Собирайте и храните урожай
- Удобряйте, пересаживайте
- Уничтожайте сорняки
- Косите газоны и обрезайте (для замедления роста).
27 сентября, пятница. Убывающий полумесяц.
Бесплодная фаза:
время для отдыха. Избегайте посева семян
- Собирайте и храните урожай
- Удобряйте, пересаживайте
- Уничтожайте сорняки
- Косите газоны и обрезайте (для замедления роста).
28 сентября, суббота. Убывающий полумесяц.
Бесплодная фаза: время для отдыха. Избегайте посева семян
- Собирайте и храните урожай
- Удобряйте, пересаживайте
- Уничтожайте сорняки
- Косите газоны и обрезайте (для замедления роста).
29 сентября. Воскресенье. Убывающий полумесяц.
Бесплодная фаза:
время для отдыха. Избегайте посева семян
- Собирайте и храните урожай
- Удобряйте, пересаживайте
- Уничтожайте сорняки
- Косите газоны и обрезайте.
Источник: mooncalendar.
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