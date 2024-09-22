Сентябрь — переходный месяц, однако почвы все еще теплые после летней жары, поэтому стоит узнать календарь огородника с 23 по 29 сентября.

Узнайте, как выглядит календарь огородника 23 по 29 сентября, чтобы успеть до сдвига в продолжительности дня, который заставляет растения делать последний шаг роста и фотосинтеза.

Сентябрь идеально подходит для посадки деревьев, кустарников, многолетних и однолетних растений, луковичных, почвопокровных растений, полевых цветов, трав, овощей, короче говоря, всего!

Календарь огородника с 23 по 29 сентября выглядит так:

23 сентября, понедельник, Убывающая Луна. Можно сеять/сажать:

Подземные растения, особенно корневые растения.

Посадка деревьев, кустарников и многолетних растений.

- Собирайте урожай всех культур

- Удобряйте, пересаживайте

- Косите газоны и обрезайте (чтобы замедлить рост).

24 сентября, вторник. Последняя четверть.

Сеять/сажать:

Подземные растения, особенно корневые растения.

Посадка деревьев, кустарников и многолетних растений.

- Собирайте урожай всех культур

- Удобряйте, пересаживайте

- Косите газоны и обрезайте (чтобы замедлить рост)

25 сентября, среда. Убывающий полумесяц.

Бесплодная фаза:

время для отдыха. Избегайте посева семян

- Собирайте и храните урожай

- Удобряйте, пересаживайте

- Уничтожайте сорняки

- Косите газоны и обрезайте (для замедления роста).

26 сентября, четверг. Убывающий полумесяц.

Бесплодная фаза:

время для отдыха. Избегайте посева семян

- Собирайте и храните урожай

- Удобряйте, пересаживайте

- Уничтожайте сорняки

- Косите газоны и обрезайте (для замедления роста).

27 сентября, пятница. Убывающий полумесяц.

Бесплодная фаза:

время для отдыха. Избегайте посева семян

- Собирайте и храните урожай

- Удобряйте, пересаживайте

- Уничтожайте сорняки

- Косите газоны и обрезайте (для замедления роста).

28 сентября, суббота. Убывающий полумесяц.

Бесплодная фаза: время для отдыха. Избегайте посева семян

- Собирайте и храните урожай

- Удобряйте, пересаживайте

- Уничтожайте сорняки

- Косите газоны и обрезайте (для замедления роста).

29 сентября. Воскресенье. Убывающий полумесяц.

Бесплодная фаза:

время для отдыха. Избегайте посева семян

- Собирайте и храните урожай

- Удобряйте, пересаживайте

- Уничтожайте сорняки

- Косите газоны и обрезайте.

Источник: mooncalendar.

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