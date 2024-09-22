Таким рецептом можно воспользоваться в режиме экономии времени и электроэнергии.
В этот раз food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood рассказал, как сделать сытный салат с кускусом и домашним соусом.
Ингредиенты:
- 1 стакан кускуса
- 2 стакана кипятка
- 1 банка консервированного нута
- 2 столовые ложки изюма
- 1 красный лук, нарезанный
- Пучок петрушки, мяты и кинзы, мелко нарезанных
- 1 болгарский перец, нарезанный кубиками
Для соуса:
- 1 чайная ложка горчицы
- Сок и цедра 1 лимона
- 60 мл оливкового масла
- 1-2 зубчика чеснока, измельчённые
- ½ чайной ложки корицы
- ⅔ чайной ложки кумина и копчёной паприки
- Соль и перец по вкусу
- Чили (по желанию)
- 1 столовая ложка мёда или кленового сиропа
Приготовление:
Залейте кускус кипятком, накройте крышкой и оставьте на 10 минут, чтобы он впитал воду.
Промойте нут, нарежьте красный лук и болгарский перец кубиками. Мелко нарежьте зелень (петрушку, мяту и кинзу).
В небольшой миске смешайте все для соуса — горчицу, лимонный сок и цедру, оливковое масло, чеснок, корицу, кумин, копчёную паприку, соль, перец, мёд и чили (если используете).
В большой миске смешайте готовый кускус, нут, изюм, лук, перец и зелень. Заправьте всё приготовленным соусом и хорошо перемешайте.
Попробуйте на вкус, при необходимости добавьте соль или другие специи. Подавайте к столу теплым или охлажденным.
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