Питательный и вкусный марокканский салат с кускусом и нутом можно сделать, потратив на него всего несколько минут.

Таким рецептом можно воспользоваться в режиме экономии времени и электроэнергии.

В этот раз food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood рассказал, как сделать сытный салат с кускусом и домашним соусом.

Ингредиенты:

1 стакан кускуса

2 стакана кипятка

1 банка консервированного нута

2 столовые ложки изюма

1 красный лук, нарезанный

Пучок петрушки, мяты и кинзы, мелко нарезанных

1 болгарский перец, нарезанный кубиками

Для соуса:

1 чайная ложка горчицы

Сок и цедра 1 лимона

60 мл оливкового масла

1-2 зубчика чеснока, измельчённые

½ чайной ложки корицы

⅔ чайной ложки кумина и копчёной паприки

Соль и перец по вкусу

Чили (по желанию)

1 столовая ложка мёда или кленового сиропа

Приготовление:

Залейте кускус кипятком, накройте крышкой и оставьте на 10 минут, чтобы он впитал воду.

Промойте нут, нарежьте красный лук и болгарский перец кубиками. Мелко нарежьте зелень (петрушку, мяту и кинзу).

В небольшой миске смешайте все для соуса — горчицу, лимонный сок и цедру, оливковое масло, чеснок, корицу, кумин, копчёную паприку, соль, перец, мёд и чили (если используете).

В большой миске смешайте готовый кускус, нут, изюм, лук, перец и зелень. Заправьте всё приготовленным соусом и хорошо перемешайте.

Попробуйте на вкус, при необходимости добавьте соль или другие специи. Подавайте к столу теплым или охлажденным.

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