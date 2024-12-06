Pixar объявила даты премьеры на Disney+ своего предстоящего мультсериала "Студия сновидений", который выйдет в декабре.

Хотя Disney изначально предлагали несколько ориентировочное окно релиза на 2025 год для своего спин-оффа Inside Out TV, теперь подтверждено, что мультсериал "Студия сновидений" выйдет в 2024 году.

Выйдя в тот же год, что и кассовый фильм Inside Out 2 , и мультсериал Студия сновидений теперь выпустит все четыре эпизода на Disney+ 11 декабря 2024 года.

Disney объявила даты выхода двух будущих шоу Pixar, которые поступят на Disney+: спин-оффа студии "Студия сновидений" и нового оригинального сериала «Выиграй или проиграй».

Все четыре эпизода мультсериала "Студия сновидений" дебютируют 11 декабря 2024 года, а премьера «Выиграй или проиграй состоится 19 февраля 2025 года.

Последний будет состоять из восьми эпизодов, и Disney заявила в своем объявлении, что они «начнут выходить» 19 февраля, так что это не будет одновременным релизом, как в случае с Dream Productions.

«Эти два сериала действительно демонстрируют креативность Pixar во всей красе», — сказал в своем заявлении главный креативный директор Pixar Пит Доктер.

Однако, скорее всего, мультсериал "Студия сновидений" и «Выиграй или проиграй» - это будут последние проекты любимой анимационной студии, ориентированные на потоковую передачу, на некоторое время.

В мае Pixar начала увольнения 14% своих сотрудников , ссылаясь на поворот от проектов, созданных для Disney+, к театральным релизам.

Источник: ign.com.

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