В украинский прокат фильм "Муфаса: Король Лев" выйдет уже в декабре этого года, первая часть мультфильма от Disney вышла в 1994 году,

История, рассказанная в воспоминаниях в сериале «Муфаса: Король Лев», представляет Муфасу как осиротевшего львенка, потерянного и одинокого, пока он не встречает сочувствующего льва по имени Така — наследника королевской крови.

Случайная встреча в мультфильме «Муфаса: Король Лев» запускает обширное путешествие необычной группы неудачников, ищущих свою судьбу — их связи будут проверены, когда они будут работать вместе, чтобы избежать угрожающего и смертельного врага.

Фильм «Муфаса: Король Лев» сочетает в себе приемы создания игрового кино с фотореалистичными компьютерными изображениями. Режиссером фильма выступил Барри Дженкинс, продюсерами — Адель Романски и Марк Серьяк, исполнительным продюсером — Питер Тобьянсен.

«Муфаса: Король Лев» — приквел к ремейку оригинального анимационного фильма Disney «Король Лев». Мультфильм расскажет о Муфасе в его ранние годы; дальнейшие подробности сюжета в настоящее время держатся в тайне.

Фильм «Муфаса: Король Лев», скорее всего, исследует отношения Муфасы и Шрама и то, как они стали такими напряженными. В фильме вернутся Тимон и Пумба, а Билли Айхер и Сет Роген повторят свои роли.

Дата выхода «Муфаса: Король Лев» у Украине: 19 декабря 2024 года.

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