Стриминговый сервис Netflix выпустил тизер сериала "За фасадом", который дает намёк на грядущую "тьму".

Восьмисерийный сериал "За фасадом", в котором Кудроу и Романо играют Лидию и Пола, которые решают покинуть свое "гнездо", чтобы начать новую жизнь.

По сюжету сериала "За фасадом", они выставляют на продажу свою великолепную виллу в испанском стиле 1920-х годов, расположенную в одном из самых привлекательных районов Лос-Анджелеса, — и начинается ажиотаж на рынке недвижимости.

Несколько семей спешат купить то, что они считают домом своей мечты, убежденные, что это решит все их очень разные проблемы.

Но, как Лидия и Пол слишком хорошо знают, иногда дом вашей мечты может оказаться настоящим кошмаром.

Пока они изо всех сил пытаются скрыть темные и опасные секреты, которые хранятся в их давнем доме, Пол и Лидия начинают понимать, что единственный способ убежать от прошлого — это наконец столкнуться с ним.

Тизер сериала "За фасадом" также представляет остальных главных актеров, включая Линду Карделлини, ОТ Фагбенле, Эбби Джейкобсон, Дениса Лири, Поппи Лю, Тейону Пэррис и Люка Уилсона.

Приглашенные звезды сериала "За фасадом" включают Мэтта Роджерса, Кейт Мённиг, Хлою Ист, Рори Сковела, Уайетта Обри, Кевина Алвеса и Линду Лавин, с Анной Марией Хорсфорд.

Netflix назначил на 12 декабря премьеру своей новой получасовой черной комедии, сериала "За фасадом" с Лизой Кудроу и Рэем Романо в главных ролях от создательницы Dead To Me Лиз Фельдман.

Источник: deadline.

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