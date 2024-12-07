«Властелин колец: Война рохирримов» станет первым за последние десятилетия опытом франшизы в анимации, и есть много волнующей информации о предстоящем фильме.

Хотя Дж. Р. Р. Толкин в основном известен по фильмам «Властелину колец» и «Хоббиту» , его мифология Средиземья гораздо глубже, читая что-то вроде исторической книги, но с драконами, орками и опасными драгоценностями.

«Властелин колец: Война рохирримов» представляет собой резкий отход от привычной для основной аудитории мейнстримовой стилистики Толкиена, но, учитывая предыдущий успех New Line, вокруг предстоящей анимации все еще много шума.

Хотя «Властелин колец: Война рохирримов» затронет пока еще неисследованный уголок любимой фэнтезийной франшизы, все еще много предвкушения следующего приключения во вселенной Толкиена.

Первоначальное объявление New Line было сделано в июне 2021 года, но выход фильма несколько раз задерживался, включая забастовки в Голливуде в 2023 году. SOLA Digital Arts ( Бегущий по лезвию: Черный лотос ) занимается анимацией, а иллюстраторы Алан Ли и Джон Хоу, работавшие над оригинальной трилогией, входят в творческую группу.

Теперь подтверждено, что «Властелин колец: Война рохирримов» выйдет 13 декабря 2024 года.

Большая часть актерского состава «Властелина колец: Война рохирримов» уже объявлена. Все основные актеры уже утверждены, но почти все остальные играют нераскрытые роли.

Сразу после успеха « Наследия » Брайан Кокс возглавляет актерский состав озвучивания Хельма Молоторука, короля Рохана . Кроме того, Миранда Отто будет закадровым голосом в своей роли из «Властелина колец», Эовин.

Источник: screenrant.

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