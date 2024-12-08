Один из самых интригующих проектов, представленных на gamescom 2024, — это вовсе не игра, а анимационный мультфильм «Секретный уровень».

«Секретный уровень» от Prime Video — это антологический сериал от создателей Love, Death + Robots.

Каждый эпизод мультфильма «Секретный уровень» — это по сути короткометражный фильм, вдохновленный персонажами и мирами культовых видеоигр, таких как God of War, Mega Man, Unreal Tournament и Pac-Man.

Первый трейлер мультфильма «Секретный уровень» дает нам краткий обзор этих великолепно анимированных короткометражек и часто удивительных способов, которыми они переосмысливают знакомые игровые символы.

Давайте разберем, что именно мы видим в трейлере сериала «Секретный уровень».

Возможно, самым большим сюрпризом в трейлере «Секретный уровень» стало раскрытие того, что сам Киану Ривз, по-видимому, участвует в этом. Ривза (или кого-то, кто ужасно похож на звезду Джона Уика) можно увидеть в кадрах эпизода Armored Core.

Персонаж Ривза показан в сериале «Секретный уровень» входящим в меху Armored Core и готовящимся к битве. Благодаря этому и его выдающейся роли в Cyberpunk 2077 игровая родословная Ривза в наши дни очень сильна.

Concord только сейчас выходит на ПК и PS5, но уже получает анимированный спин-офф благодаря «Секретный уровень» . Мы можем увидеть кадр крутого, вертикально ориентированного города, который ранее был показан в кинематографическом трейлере Concord.

Источник: ign.com.

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