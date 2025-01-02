В результате вражеской атаки дронов по Киеву погибли известный ученый-нейробиолог и его жена.

Так, в результате падения обломков вражеского БпЛА на дом в Печерском районе в ночь на 1 января 2025 года, погибли известный ученый-нейробиолог Игорь Зима и его супруга, биолог Олеся Сокур.

Об этом сообщили друзья семьи, первый секретарь в посольстве Украины в Республике Кения Алексей Бобровников и его супруга Дарья Третьякова-Душечкина.

«01/01/25 в первую атаку дронов на Киев 2025 погиб наш друг, выдающийся человек, доктор наук Игорь Зима погиб всей семьей: вместе с женой и котиком. Просто у себя дома. В постели. Мы бы скорее всего праздновали новый год у них дома», — сообщила Третьякова-Душечкина.

Игорь Зима имел ученую степень доктора биологических наук и занимался наукой более 40 лет, он преподавал в Институте биологии и медицины КНУ имени Тараса Шевченко. Олеся Сокур была доктором биологических наук.

2 января спасатели продолжают работать на месте российского обстрела в Печерском районе Киева, где погибли два человека.

Об этом сообщила утром 2 января Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«В результате атаки здесь погибли два человека, еще четыре пострадали. Чрезвычайщики ликвидировали пожары. Сейчас идет разбор завалов», – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что к работам привлечены 75 спасателей и 19 единиц техники.

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