Российские экспертные круги не считают победу России или военное поражение Украины базовыми сценариями для 2025 года.
Об этом говорится в ежегодном докладе Российской академии наук "Россия и мир: 2025", на него ссылается Служба внешней разведки Украины.
Для реализации "победного" сценария Москве в 2025 году нужны значительные дополнительные ресурсы, организационные усилия и благоприятные внешние условия.
Российские аналитики говорят о двух вероятных варианта развития событий в 2025 году.
"Первый - во второй половине 2025 года администрация президента Дональда Трампа организует переговорный трек "с позиции силы". Давление США на Россию будет предусматривать усиление санкций и увеличение поставок вооружения Украине", - говорится в сообщении.
По второму сценарию предусматривается продолжение боевых действий с постепенным усилением ударов по территории рф , ведь США не заинтересованы в проигрыше Украины, вложив значительные инвестиции.
Разведка сообщила, что разногласия между официальной позицией Кремля и взглядами экспертных кругов не меняют главной цели рф - уничтожение Украины как государства.
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