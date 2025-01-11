По данным Службы внешней разведки, в рф эксперты рассматривают всего два варианта на 2025 год, которые не предусматривают победу в войне.

Российские экспертные круги не считают победу России или военное поражение Украины базовыми сценариями для 2025 года.

Об этом говорится в ежегодном докладе Российской академии наук "Россия и мир: 2025", на него ссылается Служба внешней разведки Украины.

Для реализации "победного" сценария Москве в 2025 году нужны значительные дополнительные ресурсы, организационные усилия и благоприятные внешние условия.

Российские аналитики говорят о двух вероятных варианта развития событий в 2025 году.

"Первый - во второй половине 2025 года администрация президента Дональда Трампа организует переговорный трек "с позиции силы". Давление США на Россию будет предусматривать усиление санкций и увеличение поставок вооружения Украине", - говорится в сообщении.

По второму сценарию предусматривается продолжение боевых действий с постепенным усилением ударов по территории рф , ведь США не заинтересованы в проигрыше Украины, вложив значительные инвестиции.

Разведка сообщила, что разногласия между официальной позицией Кремля и взглядами экспертных кругов не меняют главной цели рф - уничтожение Украины как государства.

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа.

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы