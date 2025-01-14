Потап спустя долгое время молчания объявился в социальной сети и заявил о новом туре с песнями в старом стиле.

Украинский артист Алексей Потапенко, более известный как Потап, продолжает вызывать неоднозначные реакции у публики.

Его популярность заметно снизилась после начала полномасштабного вторжения России в Украину, а неоднозначные высказывания и поведение только усугубили его положение в глазах аудитории.

С самого начала войны Потап и его супруга, певица Настя Каменских, находились за границей. Они участвовали в благотворительных мероприятиях, но долго не возвращались в Украину, что вызвало критику.

На одном из мероприятий в Дубае рэпера заметили в компании россиян, что усилило негативное отношение к нему. Несмотря на возвращение в Украину спустя полгода, Потап заявил, что за границей он может приносить больше пользы, чем на Родине.

Недавно Потап вновь появился в сети с анонсом нового тура:

"Привет, США 🇺🇸! Как дела!Мы едем к вам с GREATEST HITS TOUR! Лучшие песни от «Потап и Настя», «Время и Стекло», «Мозги» и супергорячего нового проекта «СЛАВЯНСКИЙ БАЛАГАН»!! 8 марта в Лос-Анджелесе, 13 марта в Нью-Йорке, 14 марта в Филадельфии, 15 марта в Майами!! Увидимся!"

Анонс вызвал волну комментариев. Часть пользователей выразила радость, отметив, что ждут концертов, другая — вновь раскритиковала артиста за его поведение во время войны.

После длительного затишья Потап предпринимает попытки вернуться к широкой аудитории, однако многие украинцы продолжают сомневаться в искренности его намерений.

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