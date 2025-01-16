После полномасштабного вторжения России в Украину Доманский лишь однажды появился в публичном пространстве.

Андрей Доманский долгое время был одной из самых заметных фигур украинского телевидения.

Его карьера началась в Одессе, где он родился и получил образование инженера, а затем сделал резкий поворот в сторону медиа. В 1992 году он начал работу на одесской радиостанции "Просто радио", а спустя десять лет стал лицом популярных телепроектов на "Новом канале", таких как "Подъем", "Интуиция" и "Кто против блондинок?".

Со временем Доманский перешел на "1+1", где работал в проекте "Голос страны" вместе с Екатериной Осадчей. Позже его карьера была связана с телеканалом "Интер", известным своей пророссийской редакционной политикой.

Именно там ведущий оказался в центре скандалов. В 2018 году Доманский вел концерт ко Дню Победы, в ходе которого прозвучали заявления, использующие пророссийские клише. Одно из них – о "фашистских преступниках" – вызвало массовое возмущение общества и протесты под стенами телеканала.

В 2021 году Доманский оказался снова в центре внимания, когда его объявили ведущим "Славянского базара" – фестиваля, проходящего в Беларуси и финансируемого Россией и режимом Лукашенко. Однако после резонанса он отказался от участия.

После полномасштабного вторжения России в Украину Доманский лишь однажды появился в публичном пространстве – 20 апреля 2022 года он записал видеообращение к волонтерам на украинском языке. Однако публика негативно восприняла его жест, напомнив о пророссийских заявлениях в прошлом.

Вскоре ведущий полностью исчез из медиапространства. По словам журналиста Славы Демина, Доманский переехал в одну из стран Балтии, воспользовавшись статусом многодетного отца. Он закрыл свои социальные сети, а последние видео на YouTube-канале программы "Готовим вместе" с его участием были опубликованы почти год назад.

Позиция шоумена в условиях войны вызвала неоднозначную реакцию. Многие считают его уход из публичной жизни попыткой избежать ответственности перед страной, которая некогда сделала его звездой.

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