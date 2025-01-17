Певец Позитив (Алексей Завгородний) и танцовщица Юлия Сахневич стали родителями, сообщив новость в социальной сети.
Супруги радостно поделились этой вестью с поклонниками через свои социальные сети. Информацию о рождении дочери распространил сам Позитив в Instagram, опубликовав черно-белые снимки, на которых он запечатлен с женой и новорожденной.
Артист сообщил, что они назвали малышку Марией, и поздравил её с прибытием в этот «сумасшедший мир». Однако точная дата рождения девочки не была раскрыта.
Поздравления в адрес новоиспеченных родителей поступили от множества знаменитостей. Среди тех, кто поздравил Позитива и Юлию Сахневич, — хореограф Илона Гвоздева, режиссер Алан Бадоев, жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская, рэпер alyona alyona, ведущий Слава Демин, шоумен Анатолий Анатолич и многие другие.
Не обошлось и без комментария коллеги Позитива и близкой подруги - Нади Дорофеевой, которая также поддержала и выбор имени ребенка.
О беременности Юлии Сахневич стало известно еще в ноябре прошлого года, когда Позитив опубликовал видео под свою песню «Діаманти», на котором танцовщица была запечатлена с округлым животиком.
Напомним, что Позитив и Сахневич познакомились и начали танцевать вместе в седьмом сезоне шоу «Танцы со звездами», после чего начали распространяться слухи о их романе. Однако пара долгое время не подтверждала эти слухи.
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