Знаменитая украинская актриса, звезда культового фильма "Тени забытых предков" Лариса Кадочникова, оказавшаяся в центре скандала из-за отказа выступать на сцене на украинском языке, дала разъяснения относительно своего решения.

87-летняя актриса отметила в комментарии "Укринформ", что всю свою жизнь говорила на русском языке, однако после начала полномасштабного вторжения россии в Украину сознательно начала использовать государственный язык в профессиональной деятельности.

Несмотря на это, в повседневной жизни ей пока сложно полностью перейти на украинский.

"Я растерялась. Да, в быту и почти всю свою жизнь я общалась и выступала на русском. Полномасштабное вторжение изменило меня, мой родной театр Леси Украинки, моих поклонников, всю нашу страну. Я перешла на украинский язык на сцене и стараюсь, насколько это возможно, общаться на нем в жизни. Надеюсь, что мое искреннее обращение исчерпает недоразумение, которое произошло", — заявила Лариса Кадочникова

Скандал разразился 9 января 2025 года во время вручения премии имени Сергея Параджанова, организованной Национальным союзом кинематографистов Украины.

Когда Кадочникова вышла на сцену для произнесения речи, она обратилась к присутствующим на русском языке.

Один из журналистов, присутствовавших на мероприятии, попросил актрису перейти на украинский язык, однако она отказалась. Кадочникова объяснила, что имеет право говорить на языке, на котором ей комфортно, и призвала уважать ее выбор.

Присутствующие в зале проявили понимание, однако в социальных сетях ее поступок вызвал волну критики.

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