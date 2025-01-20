Певица сообщила о смерти близкого человека, который посвятил жизнь службе в армии, преподаванию и поддержке Вооруженных сил Украины.

Украинская певица Камалия поделилась печальной новостью о потере близкого человека.

В своем Instagram артистка сообщила, что скончался ее дядя — Николай Прядко. Ему было 65 лет. По словам Камалии, Николай имел выдающуюся жизненную историю. Его путь был связан со службой в Германии и Средней Азии, а также с преподаванием в военных академиях.

Он дослужился до звания полковника и завоевал уважение как среди коллег, так и среди своих студентов.

"Его жизненный путь пролегал через службу в Германии, Средней Азии и преподавательскую деятельность в военных академиях. Он дослужился до звания полковника и заслужил уважение коллег и студентов", — написала Камалия.

Артистка вспоминает дядю как доброго, искреннего человека, который всегда был примером для окружающих. Даже во время полномасштабной войны он продолжал помогать Вооруженным силам Украины.

"Он оставил светлую память и стал примером того, каким должен быть настоящий человек. Вечная память тебе, дорогой дядюшка. Ты всегда будешь с нами — в воспоминаниях, песнях и добрых делах. Покойся с миром", — трогательно написала Камалия.

Поклонники певицы выразили ей свои соболезнования, отметив, что такие утраты всегда тяжело переживать. Многие подчеркнули, что добрые дела Николая Прядко останутся в сердцах тех, кому он помог, и память о нем будет жить.

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