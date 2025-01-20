Один из военных оказался знаком с артистом, что, казалось бы, могло сгладить ситуацию, но вместо этого стало началом конфликта.

История конфликта между украинским певцом Антоном Вельбоем, известным под псевдонимом Wellboy, и группой военнослужащих продолжает набирать обороты.

На этот раз свое видение событий впервые представили военные, которых артист ранее называл «людьми в форме милитари». Они записали свои комментарии и эксклюзивно передали их программе «ЖВЛ представляє».

Одним из свидетелей инцидента стал военнослужащий Антон «Джигит» Гаспарян. Он рассказал, что в тот вечер вместе с побратимами и двумя блогерами находился в заведении в Киеве после того, как они завершили сбор помощи для армии. В этом же месте оказались Wellboy и его компания.

Один из военных оказался знаком с артистом, что, казалось бы, могло сгладить ситуацию, но вместо этого стало началом конфликта.

По словам Гаспаряна, Антон Вельбой повел себя провокационно и демонстрировал неуважение к военным. Конфликт разгорелся до предела, когда артист, по утверждению военного, начал нецензурно оскорблять их и совершать унизительные жесты.

После этого группа военных и блогеров решила покинуть заведение, однако, по словам свидетелей, певец продолжил выкрикивать оскорбления вслед. В итоге один из блогеров, находившийся в компании военных, потерял терпение и напал на Wellboy.

Команда программы «ЖВЛ представляє» обратилась к Антону Вельбою за комментариями, но пока он и его представители воздерживаются от высказываний. Лейбл, с которым сотрудничает артист, пообещал предоставить свою версию событий и видеодоказательства.

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