Министр обороны США Пит Гегсет напомнил, что американское военное присутствие в Европе не является "вечным", что послужило поводом для Европы пересмотреть свои оборонные возможности.

2025 стал переломным для Европы, ведь Трамп дал понять, что больше не хочет быть главной гарантией безопасности ни для континента, ни для Украины, сообщает Politeka.net.

Как пишет Financial Times, именно этот сигнал может заставить европейцев поскорее решить проблему с перевооружением своих армий.

"То, что сказал Гегсет, глубоко неприятно. Но если это заставит Европу собраться с мыслями - тогда это может стать тем самым копняком, который нам нужен", - подчеркнул старший научный сотрудник лондонского аналитического центра Джек Уотлинг.

В настоящее время основные оборонные системы Европы, в том числе истребители F-35 и ракетные системы, происходят из США. Более того, американская помощь остается критически важной для проведения сложных военных операций, сообщает Политека.

Сейчас Европа активно обсуждает варианты повышения своих военных возможностей. Среди основных инициатив – создание общеевропейского щита противовоздушной обороны, развитие транспортных систем для быстрой мобильности и дозаправки в воздухе, а также закупка боеприпасов большой дальности. Однако самая большая проблема остается в том, что у Европы нет достаточных средств для обеспечения ядерной безопасности, а именно тактического ядерного оружия, которое есть в США.

"Проблема состоит в том, что в течение 80 лет европейские армии собирались и тренировались для того, чтобы полагаться на поддержку США, и замена этого потребует времени и миллиардов евро. Более насущный вопрос состоит в том, что делать, если США вдруг выведут часть или все свои примерно 90 000 военнослужащих, дислоцированных в Европе", - говорится в пресс-службе.

Источник: FT .

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