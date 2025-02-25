Европейский Союз продолжает значительные финансовые затраты на импорт российских энергоресурсов, даже несмотря на многочисленные санкции, пытающиеся избавить Европу от зависимости от России.

За 2024 год ЕС потратил на российскую нефть и газ 21,9 миллиарда евро, что на 39% больше суммы финансовой помощи Украине на общую сумму 18,7 миллиарда евро, сообщает Politeka.net .

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на Центр исследований энергетики и чистого воздуха (Crea) и Кильский институт мировой экономики.

Только за третий год войны Россия заработала 242 млрд евро от экспорта ископаемого топлива, а ее доходы с начала вторжения приближаются к триллиону евро. Несмотря на санкции, Россия адаптировалась к новым условиям, в частности, используя "теневой флот" для транспортировки топлива, что позволяет сохранять высокие доходы, сообщает Политека.

Интересно, что европейские страны оказались менее щедрыми в помощи Украине по сравнению с прошлыми международными конфликтами. Как отметил Кристоф Требеш, экономист Кильского института, помощь Киеву не превышает даже 0,1% ВВП многих европейских стран. В отчете Crea также указано, что Россия пытается обойти санкции, перевозя топливо на не подлежащих страхованию старых танкерах, а неизвестные суда отвечают за транспортировку около одной трети доходов от экспорта ископаемого топлива.

В то же время, Европейский Союз пытается усилить санкции против России. Послы ЕС согласовали новые меры против "теневого флота" России, а также ограничения на поставки газа через трубопровод "Турецкий поток". Однако эти санкции пока не привели к значительному сокращению импорта российских энергоресурсов, и ситуация с импортом сжиженного природного газа (СПГ) не дает надежды на скорые изменения.

Источник: theguardian .

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