Безкоштовне житло для ВПО у Черкаській області має різні умови залежно від конкретної пропозиції.

Безкоштовне житло для ВПО у Черкаській області пропонують одразу в кількох населених пунктах, повідомляє видання Politeka.net.

Доступні варіанти для родин, самотніх жінок та літніх людей.

Будинок у Вільховці

У Звенигородському районі переселенцям готові надати трикімнатну оселю на період воєнного стану. Тут є пічне опалення, але внутрішніх зручностей немає. Воду можна брати з колодязя біля будівлі.

Орендну плату власники не вимагають. Нові мешканці сплачуватимуть лише електроенергію. Помешканню потрібен косметичний ремонт, а господарі готові придбати необхідні матеріали.

Поруч розташований ставок, де можна відпочивати, рибалити або влаштовувати пікніки.

Варіант для самотньої жінки

У Легедзиному Тальнівського району шукають жінку віком від 60 років для проживання в окремому п’ятикімнатному будинку.

Оселя обладнана газовим опаленням, бойлером та санвузлом. На території є сад і просторий двір.

Власник — 75-річний чоловік, який сам веде господарство. Плата за проживання та комунальні послуги не передбачається. Водночас майбутня мешканка має вміти готувати й бути готовою до спокійного спільного побуту.

Оселя для родини

Ще один варіант знаходиться у Золотоніському районі. Господарі готові прийняти сім’ю переселенців із сільської місцевості. Перевагу віддають людям пенсійного віку, які не мають шкідливих звичок та звикли працювати на землі.

Площа будинку — 48 квадратних метрів. Усередині є кухня, коридор, зала та спальня. Передбачені газове опалення, піч і грубка. Холодна вода заведена на кухню, додатково на подвір’ї є централізоване водопостачання та колодязь із насосом.

Мешканцям дозволять користуватися садом, городом, літнім душем, вуличним туалетом і господарськими спорудами. За бажання там можна тримати домашніх тварин.

Варто врахувати, що Безкоштовне житло для ВПО у Черкаській області має різні умови залежно від конкретної пропозиції. Перед переїздом потрібно домовитися з власниками про побутові питання, оплату ресурсів та термін проживання.

У навколишніх селах є школи, дитсадки, медичні заклади, аптеки, магазини, бібліотеки та будинки культури. Це може бути важливим для переселенців, які планують залишитися в громаді на тривалий час.

Джерело: Допомагай

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