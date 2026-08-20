Підвищення тарифів на воду в Закарпатській області у Сваляві вже намагалися провести раніше цього року.

Підвищення тарифів на воду в Закарпатській області знову обговорюють у Сваляві, адже місцеве підприємство пропонує переглянути вартість централізованого водопостачання та водовідведення, повідомляє видання Politeka.net.

За оприлюдненими розрахунками, ціна подачі води може зрости до 48,60 грн за кубометр з ПДВ.

Інформацію про це надає міська рада.

Послугу з водовідведення пропонують встановити на рівні 61,98 грн за кубометр з податком.

Таким чином, разом два види послуг коштуватимуть 110,58 грн за кубометр.

Нині встановлена вартість водопостачання становить 29,48 грн за кубометр. Для каналізаційної послуги тариф визначений на рівні 41,22 грн, однак мешканці фактично сплачують 29,48 грн завдяки компенсації різниці з місцевого бюджету.

У повідомленні зазначають, що для малозабезпечених та соціально вразливих категорій передбачені пільги й субсидії. Відповідну допомогу можна оформити відповідно до чинного законодавства.

Свалявська міська рада приймає зауваження щодо запропонованих розцінок від фізичних та юридичних осіб.

На подання пропозицій відвели сім календарних днів від 10 серпня — дати публікації повідомлення.

Письмові звернення можна передати до КП «Водопостачання та водовідведення» на вулиці Набережній, 28 або до міської ради на площі Головній, 1. Також пропозиції приймають електронною поштою.

Підвищення тарифів на воду в Закарпатській області у Сваляві вже намагалися провести раніше цього року. 29 квітня виконком розглядав аналогічну пропозицію, однак тоді підтримки вона не отримала.

Тепер питання знову винесли на обговорення. Остаточні розцінки залежатимуть від подальшого рішення міської влади.

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