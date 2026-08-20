Подорожчання продуктів в Одеській області на середину серпня найбільш помітне у категорії риби та овочів, повідомляє видання Politeka.net.

За даними станом на 19 серпня, живий короп за місяць додав 34,50 грн за кілограм, а ріпчаста цибуля — 6 грн. Вартість свинячих ребер змінилася значно менше.

На м’ясному ринку середня ціна кілограма свинячих ребер зараз становить 231,47 грн. Найдешевше серед наведених пропозицій товар продає Auchan — за 215,90 грн.

У Novus цінник сягає 239 грн, а в Megamarket — 239,50 грн. Таким чином, різниця між найнижчою та найвищою пропозиціями становить 23,60 грн за кілограм.

Для порівняння, середній показник за липень становив 230,22 грн. Отже, за період із 12 липня середня вартість зросла лише на 1,83 грн. Після 23 липня показник утримується на рівні 231,47 грн.

Цибуля дорожчає, але ціни різняться

Ріпчаста цибуля демонструє більш помітну динаміку. Середня вартість кілограма становить 37,50 грн.

При цьому покупцям варто звертати увагу на конкретний магазин. У Megamarket кілограм коштує 45 грн, тоді як у Novus — 29,99 грн. Різниця становить понад 15 грн.

У липні середній показник був на рівні 31,50 грн. Відтак за місяць продукт додав 6 грн, або близько 19%.

Водночас протягом останніх тижнів цінник суттєво коливався. 3 серпня він опускався до 19,89 грн, але вже 5 числа піднявся до 41,50 грн. На 12 серпня показник становить 37,50 грн.

Короп додав найбільше

Найвідчутніша зміна зафіксована серед риби. Живий короп у Megamarket коштує 299,50 грн за кілограм.

У липні середньомісячна ціна становила 274,20 грн. За місяць приріст досяг 34,50 грн, тобто приблизно 13%.

Основна зміна відбулася ще 24 липня. Тоді середній показник зріс із 265 до 299,50 грн і після цього залишався стабільним до 19 серпня.

Таким чином, подорожчання продуктів в Одеській області відбувається нерівномірно. Найстабільнішими залишаються свинячі ребра, тоді як цибуля демонструє помітні коливання, а живий короп показав найбільший приріст за місяць.

Для споживачів різниця між торговельними мережами також залишається важливою: навіть за однакового товару кінцева сума в чеку може відрізнятися на десятки гривень. Усі наведені показники актуальні станом на 19 серпня 2026 року.

Джерело: Мінфін

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