Военнослужащие и политические эксперты Александр Мусиенко и Тарас Березовец объяснили, что сегодня мы относимся к ИИ как к Нострадамусу, но в будущем он действительно может захватить планету, сообщает Politeka.

Об этом они рассказали в подкасте «После войны».

Как отмечает Тарас Березовец, людям всегда было интересно, что будет завтра, и ответ на этот вопрос давали Кассандра, Нострадамус и другие прорицатели, буквально чат GPT античности и средневековья. И возникает вопрос, рассуждает он, не является ли сегодня искусственный интеллект таким Нострадамусом со смесью шарлатана и дьявольской силы, ведь если вспомнить франшизу «Терминатор», то искусственный интеллект перерос в программу Skynet, которая решила, что человечество ей мешает, что его нужно покорить и уничтожить.

«Искусственный интеллект уже сейчас задумывается над тем, не стоит ли ему захватить власть на Земле и использовать для этого человеческие слабости, в частности, веру, информационные технологии, войны», - подчеркивает Тарас Березовец.

По мнению Александра Мусиенко, в этом может быть смысл, потому что искусственный интеллект не ленив, он постоянно учится. А что касается восстания машин, захвата человечества, отмечает он, то о таких последствиях косвенно предупреждал и Джефри Гинтон, нобелевский лауреат по физике, во многом приложившийся к разработке ИИ.

«Он сравнил это с тигренком. У вас дома тигренок, он такой маленький, нежный, хрупкий, чуть больше, чем обычный котенок, но все же. Если вы уверены, что этот тигр вас не атакует и не захочет съесть, когда вырастет, это хорошо. С искусственным интеллектом он так не уверен. То есть он допускает, что искусственный интеллект будет бороться за то, чтобы принимать решения, чтобы захватить пространство и взять руководство, управление многими многоуровневыми системами», - рассказывает Александр Мусиенко.

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