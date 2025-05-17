Ветеран Сергей Величанский рассказал, с какими проблемами и вызовами сталкивают бойцы ВСУ, когда возвращаются с фронта в гражданскую жизнь, и как их решить, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги» с Максимом Яли.

«Первое – это ощущение, что ты оказался один на один с новыми вызовами. Как будто ты вернулся туда, где ты был, где ты жил, где ты что-то создавал, какие-то бизнесы, имел дела, работу, но ты вернулся и реально есть это внутреннее чувство. Непонимание, обвинение, почему я так долго служил, почему тот, тот и тот до сих пор не на службе», - отмечает Сергей Величанский.

К тому же, подчеркивает ветеран, многое меняется, потому что с некоторыми друзьями больше не хочется встречаться, вам уже не о чем говорить, где-то изменилось что-то логистически, и вообще чувствуется неуверенность, непонимание, как отстроить все то, что у тебя было до полномасштабной войны.

Как рассказывает гость программы, он уволился со службы по состоянию здоровья, но инвалидности у него нет, соответственно, пенсии по инвалидности тоже, есть единовременная выплата от ВСУ на месяц и все, ты тут же сталкиваешься с новыми вызовами. По мнению ветерана, нужна какая-то программа на полгода или год, которая позволила бы тебе не спешить, не прыгать куда-нибудь, на какую-нибудь работу, чтобы использовать свой ресурс и время для полноценного возвращения и восстановления.

«Финансы – это важно, но самая главная проблема ветерана – это найти себя снова. Это психологический нюанс. Потому что когда он психологически ресоциализируется, вернется, найдет себя, тогда он сам решит дальше все свои финансовые вопросы и так далее», - объясняет Сергей Величанский.

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