Политолог Руслан Бортник объяснил, что без личной встречи Трампа с путиным и соглашения между США и рф окончание российско-украинской войны невозможно, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Главное стратегическое достижение – это то, что Трамп признал необходимость переговоров и заключения соглашений между США и россией. Я давно вам об этом говорю, что без решения вопросов на верхнем американо-российском уровне или с точки зрение россии российско-западном треке разрешить вопрос российско-украинской войны будет невозможно», - утверждает Руслан Бортник.

Тем более, подчеркивает эксперт, геополитические требования россии на 70% касаются НАТО, где доминирующую роль играет США, Европейского Союза и непосредственно США. И только на 30%, констатирует он, эти в основном тактические требования касаются Украины или скорее совместно Украины и Запада.

Например, объясняет эксперт, требование внеблокового или нейтрального статуса Украины – это скорее требование к самому НАТО не принимать Украину, чем требование к самоопределению Украины. По такому же принципу, констатирует он, построены и российские требования по поводу территориального контроля, снятия санкций, международного признания оккупированных территорий, то есть эти требования в большей мере даже не к Украине.

«Поэтому необходимо решить этот вопрос сначала сверху, на американо-российском уровне, потом необходимо соглашение непосредственно на российско-украинском уровне, украино-европейском в отношении будущего украинской интеграции и, возможно, российско-европейском в отношении рынков, замороженных активов, санкций и так далее», - объясняет Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Яли объяснил, что прогресс в переговорах будет только после личной встречи лидеров США и рф.

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