После появления в СМИ публикаций с критикой деятельности компаний H3Operations и ТС Авиагрейд, которые являются частью авиационной отрасли Украины.



Об этом пишет сайт УНН .



Журналисты обратились к компаниям за комментарием с целью прояснить ситуацию. Компании дали ответы, в которых указали, что считают атаку на них частью спланированной информационной операции, направленной на торможение развития отрасли.

В компаниях отмечают, что распространенная информация является ложной и непроверенной, вредящей деловой репутации стратегически важного украинского бизнеса.

И "H3Operations", и "ТС Авиагрейд" сообщили, что журналисты не обращались к ним за комментариями при подготовке публикаций, а значит, позиция компаний была проигнорирована.

"Во время полномасштабной войны укрепление обороноспособности Украины является ключевым приоритетом для компании. Мы работаем прозрачно, соблюдая все требования украинского законодательства и международных стандартов", - подчеркнули в "H3Operations".

Аналогичной позиции придерживаются и в "ТС Авиагрейд", отмечая, что укрепление обороноспособности страны является их ежедневной работой.

"МС Авиагрейд" долгое время сотрудничает по модернизации авиационной техники и демонстрирует способность эффективно разрабатывать и внедрять решения для ссылки украинской армии.

Из-за успешного укрепления обороноспособности государства наша компания, обеспечивающая защитников качественной техникой собственного производства, стала объектом дискредитации и информационных атак со стороны страны-агрессора, пытающейся ослабить оборонный и экономический потенциал Украины", - заявили в "ТС Авиагрейд".

Компании единодушны в позиции: появление материалов, направленных против них и изложенные в этих публикациях безосновательные обвинения, являются частью спланированной информационной операции, цель которой – подорвать доверие к украинским производителям и затормозить развитие отрасли.

Компании пообещали использовать все законные механизмы для защиты своей репутации и установления справедливости. В то же время отметив открытость к конструктивному диалогу с представителями СМИ.

О компаниях фактами и цифрами

"МС Авиагрейд"

с 2010 года компания выполняет работы по доработке, модернизации и установке систем вооружения на вертолеты и самолеты;

за время полномасштабной войны компания уплатила более 77 054 тыс. грн налогов;

Министерством стратегических отраслей промышленности Украины предприятие признано критически важным для экономики и обороны (Приказы №26-КВ от 19.03.2024 и №121-КВ от 30.01.2025);

предоставляет рабочие места 195 высококвалифицированным специалистам;

является сертифицированным разработчиком и изготовителем продукции военного назначения;

имеет все необходимые сертификаты и лицензии на разработку военной техники;

за 2021-2025 годы модернизировано: 64 вертолета типа Ми-2МСБ, Ми-8МСБ-В, Ми-8МТ под использование очков ночного видения; 14 вертолетов типа Ми-8МТ системами вооружения; восстановлены системы вооружения 14 вертолетов Ми-8МТ; выполнен капитальный ремонт 1 вертолета Ми-8МСБ-В;

компания обеспечивает потребности ВСУ, НГУ, ГСЧС и СБУ;

успешно реализуемые проекты в 9 странах мира;

во время полномасштабной войны оказана гуманитарная и благотворительная помощь на 14,5 млн грн;

компания продолжает работу в Запорожье, несмотря на близость к зоне боевых действий.

"H3Operations"

инновационный вертолетный перевозчик Украины, специализирующийся на международных гуманитарных и специализированных авиационных услугах, компания основана в 2020 году;

за время полномасштабной войны компания уплатила 33 200 тыс. грн налогов;

предоставляет рабочие 153 высококвалифицированным специалистам;

Государственной Авиационной Службой Украины предприятие признано имеющим важное значение в области авиационного транспорта в особый период и критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период (Приказы №1.15-7644-25 от 21.02.2025 и №6.15) 07.03.2025);

парк состоит из 10 вертолетов типа Ми-8/17, выполняющих задачи по всему миру;

достойно представляет Украину на международном рынке в исполнении гуманитарных миссий ООН;

осуществляет перевозку для Всемирной продовольственной программы и других гуманитарных организаций;

успешно выполняет международные миссии по пожаротушению.

"H3Operations и ТС Авиагрейд" является важной частью украинского оборонно-промышленного комплекса.