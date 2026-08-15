Підвищення тарифів на вивезення сміття в Житомирській області у Бердичеві поки має статус пропозиції.

Підвищення тарифів на вивезення сміття в Житомирській області може торкнутися жителів Бердичева, адже місцевий перевізник відходів запропонував переглянути вартість послуг на 14–16,7%, повідомляє видання Politeka.net.

Компанія «Полісся Екосфера Нова» пояснює ініціативу зростанням фактичних витрат та необхідністю забезпечити стабільну роботу підприємства.

Зміни можуть стосуватися мешканців як багатоквартирних будинків, так і приватного сектору.

Якими можуть стати розцінки

Найбільше пропонують змінити плату за транспортування одного кубометра твердих побутових відходів. Нині тариф із ПДВ становить 233,60 грн, тоді як у новому розрахунку — 272,64 грн.

Різниця складає 39,04 грн, або 16,71%.

Для мешканця багатоквартирного будинку щомісячна сума може зрости з 61 до 69,60 грн. У приватному секторі запропонована плата становить 69,80 грн замість нинішніх 61,20 грн.

Таким чином, додаткове навантаження на одного споживача становитиме близько 8,60 грн на місяць.

Чому перевізник просить перегляду

У компанії вказують на подорожчання операційних витрат. Окремою складовою стало збільшення видатків на оплату праці.

Йдеться, зокрема, про водіїв спеціальної техніки та лінійних працівників, яких підприємство має можливість бронювати. Перевізник наголошує на необхідності зберегти кваліфікований персонал і уникнути збиткової роботи.

Водночас попередня зміна розцінок відбулася лише 27 травня 2026 року, а нові ставки почали діяти з 1 червня. Тепер компанія знову ініціювала перегляд.

Остаточну суму ще не затвердили

Запропоновані показники поки не означають автоматичного здорожчання. Розрахунки має розглянути виконавчий комітет Бердичівської міської ради.

Саме після відповідного рішення стане зрозуміло, чи зміняться платежі та з якої дати можуть застосовуватися нові ставки.

До ухвалення рішення мешканці сплачують послугу за чинними розцінками.

Для домогосподарств нововведення означатиме додаткові щомісячні витрати. Для бізнесу вплив може бути відчутнішим, адже транспортування кубометра відходів дорожчає майже на 17%, що здатне позначитися на собівартості окремих товарів чи послуг.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області у Бердичеві поки має статус пропозиції. Остаточне рішення залежатиме від позиції міського виконкому.

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