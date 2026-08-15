Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області кожного місяця можуть надходити на рахунки.

Деякі пенсіонери в Дніпропетровській області можуть розраховувати на шомісячну додаткову доплату до пенсії, пише Politeka.net.

Право на таку надбавку виникає у випадку, якщо страховий стаж людини перевищує встановлену законодавством норму.

Йдеться про понаднормовий страховий стаж. У Пенсійному фонді України пояснюють, що за роки, відпрацьовані понад необхідний мінімум, пенсіонеру може нараховуватися окрема доплата. Її розмір залежить від кількості таких років і в окремих випадках може становити майже 800 гривень щомісяця.

Необхідна кількість років страхового досвіду визначається залежно від віку виходу людини на пенсію. У 2026 році вимоги такі:

при виході на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки;

у 63 роки — не менше 23 років;

у 65 років — від 15 років.

Якщо людина має більше страхового досвіду, ніж передбачено для відповідного віку, роки понад встановлену норму можуть стати підставою для нарахування доплати.

Окремі правила передбачені для тих, кому пенсію призначили до 1 жовтня 2011 року. Для таких пенсіонерів понаднормовим вважається період праці, який перевищує 20 років для жінок та 25 років для чоловіків.

Сума доплати визначається за кожен повний рік понаднормового страхового стажу. За один такий рік передбачено 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень, тому за один додатковий рік періоду праці пенсіонер отримує 25,95 гривні на місяць. Для прикладу, якщо людина має 30 років понаднормового стажу, розмір доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області складе:

25,95 × 30 = 778,50 гривні на місяць.

Таким чином, за тривалого понаднормового страхового стажу щомісячна пенсійна виплата може бути більшою майже на 800 гривень. При цьому конкретний розмір надбавки залежить від кількості повних додаткових років та дати призначення пенсії.

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