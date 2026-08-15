Доплати для пенсіонерів у Одеській області доступні українцям, які виконали важливу умову.

Деякі українські пенсіонери після досягнення 75-річного віку можуть отримувати доплати до основної пенсії у Одеській області, пише Politeka.net.

Йдеться про вікову надбавку, максимальний розмір якої для цієї категорії становить 456 гривень на місяць. Водночас така виплата передбачена не для всіх — її призначення залежить від розміру пенсії.

Як пояснює ПФУ, окремо звертатися до Пенсійного фонду для оформлення цієї надбавки не потрібно. Якщо людина відповідає встановленим вимогам, виплату призначають автоматично після досягнення відповідного віку.

Вікова доплата для пенсіонерів у Одеській області встановлюється поступово залежно від віку пенсіонера. Зараз передбачені такі максимальні суми:

від 70 до 74 років — до 300 грн;

від 75 до 79 років — до 456 грн;

від 80 років — до 570 грн.

При цьому після досягнення 75 років не йдеться про призначення абсолютно нової виплати. Якщо пенсіонер уже отримував вікову надбавку у розмірі до 300 гривень після 70-річчя, то після 75 років її розмір переглядають і збільшують — максимум до 456 гривень.

Аналогічний принцип діє після досягнення 80-річного віку. Тоді передбачений наступний етап підвищення — до 570 грн на місяць.

Головна умова стосується не лише віку, а й загального розміру пенсійної виплати. Вікова надбавка призначається пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривні.

Якщо основна пенсія людини більша за встановлений поріг, право на відповідну вікову доплату не виникає.

Водночас варто звернути увагу на формулювання «до 456 гривень». Це означає, що не кожен пенсіонер обов'язково отримуватиме саме максимальну суму. Під час розрахунку враховується загальний розмір пенсії. Якщо повна виплата разом із надбавкою перевищила б встановлений ліміт, доплату можуть визначити у меншому розмірі.

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