Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області також передбачає передачу товарів для немовлят.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області надходить до волонтерських осередків і координаційних пунктів, де нужденним надають речі, консультації та психологічну підтримку, повідомляє видання Politeka.net.

Один із таких майданчиків працює в Одесі — це координаційний центр «Луганського ХАБу». У будні переселенці з Луганщини можуть отримати продуктові та інші необхідні набори. Фахівці також консультують громадян щодо доступних програм підтримки через телефонну лінію.

Окремо допомагають родинам із малюками. У волонтерському осередку «Гостинна хата» мешканцям Приморського району зі статусом ВПО видають підгузки для дітей.

Для отримання комплекту потрібно пред’явити паспорт, ідентифікаційний код, довідку внутрішньо переміщеної особи та свідоцтво про народження дитини.

Підтримка охоплює не лише матеріальні речі. Переселенці можуть безоплатно отримати консультацію психолога онлайн. Такі зустрічі допомагають подолати наслідки стресу, пов’язаного з вимушеним переїздом, та адаптуватися до нових обставин.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області також передбачає передачу товарів для немовлят. За наявності необхідних документів сім’ї можуть отримати дитячі візочки та ліжечка.

Скористатися такою можливістю можуть переселенці з чинною довідкою ВПО, оформленою у 2022–2026 роках. Водночас необхідно надати документи, які підтверджують право на відповідну підтримку.

Організатори зазначають, що робота таких осередків стала можливою завдяки співпраці з міжнародними благодійними організаціями. Це дає змогу поповнювати запаси та розширювати перелік доступних сервісів.

Перед поїздкою рекомендують зв’язатися з конкретним пунктом і уточнити графік, наявність потрібних речей та перелік паперів. Обсяги допомоги залежать від поставок, тому умови видачі можуть змінюватися.

Джерело: Щастинська райдержадмінстрація, Гостинна хата

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