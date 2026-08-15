Дефіцит продуктів в Хмельницькій області наразі конкретними даними не підтверджений, однак скорочення світової пропозиції томатів може створити додатковий тиск на український ринок, повідомляє видання Politeka.net.

Проблеми з урожаєм спостерігаються у ключових країнах-виробниках. Посуха, надмірна спека та сильні опади негативно впливають на розвиток рослин і кількість плодів.

Тривала відсутність вологи стримує ріст насаджень. Натомість зливи підвищують ризик грибкових хвороб, псування та гниття овочів.

Складнощі виникають і в тепличних господарствах. Погодні зміни ускладнюють догляд, організацію робіт та транспортування вирощеного товару.

Менші поставки від основних експортерів посилюють конкуренцію серед закупівельників. Це може підштовхнути гуртові розцінки вгору, а згодом вплинути на цінники для покупців.

На собівартість також тиснуть витрати аграріїв. Подорожчання енергоносіїв, добрив та перевезень збільшує видатки на вирощування і доставку продукції.

Кліматичні зміни відчуває й Україна. Зокрема, східні області зіткнулися з посухою, яка створює додаткові ризики для місцевих насаджень.

Водночас ситуація в різних частинах країни відрізняється. Сприятливіші погодні умови та адаптація господарств можуть допомогти зберегти загальний обсяг виробництва близьким до торішнього рівня.

Попри це, світові тенденції здатні вплинути на українські ціни. Зміни імпортних поставок та експортних пропозицій можуть спричинити додаткові коливання протягом сезону.

Для зменшення ризиків агровиробникам радять адаптувати технології до нових погодних умов. Серед можливих заходів — стійкіші сорти, сучасне зрошення, посилений захист насаджень, а також розвиток сховищ і переробки.

Окрему загрозу становлять втрати вже зібраного врожаю. Показовий випадок зафіксували на Київщині, де знищили 21 тонну зіпсованих томатів. Це свідчить, що обмеження пропозиції можуть виникати не лише через слабкий урожай, а й через проблеми зі зберіганням та логістикою.

Таким чином, дефіцит продуктів в Хмельницькій області наразі залишається потенційним ризиком. Водночас глобальне скорочення врожаю здатне вплинути на доступність помідорів та спричинити нові коливання вартості в українських регіонах.

Джерело: agroweek

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