Дефіцит продуктів в Полтавській області поки доцільніше оцінювати як ризик скорочення пропозиції окремих категорій.

Дефіцит продуктів в Полтавській області на тиждень із 12 по 18 серпня може проявитися передусім у сегменті круп, адже скорочення виробництва гречки, проса та ячменю вже позначилося на ринкових розцінках, повідомляє видання Politeka.net.

Найпомітніша ситуація склалася з гречкою. За оцінкою аналітичної служби ІА «АПК-Інформ», цьогорічний обсяг її випуску становить близько 70,8 тис. тонн. Порівняно з попереднім сезоном показник зменшився на 37,7%.

Менша пропозиція вплинула на вартість сировини. За підсумками 2025 року середня ціна реалізації гречки наблизилася до 14 тис. грн за тонну. У магазинах кілограм крупи коштував майже 80 грн, а різниця між регіонами сягала 20 грн.

Ще сильніше скоротилися обсяги проса. Нинішній показник оцінюють приблизно у 60 тис. тонн, що майже втричі нижче за попередні значення.

Для харчової промисловості наявних запасів поки вистачає, однак ринкова напруга вже помітна. Вона відобразилася на ціні пшона — у травні 2026 року середній показник досяг 57,1 грн за кілограм.

Ячмінний сегмент також демонструє зменшення виробництва. Наразі його обсяг оцінюють у 5,2 млн тонн. При цьому підстав говорити про нестачу сировини для внутрішньої харчової переробки немає.

Водночас дорожчає ячна крупа. У травні середня вартість становила близько 26 грн за кілограм, що на 7% більше, ніж на початку року.

Дефіцит продуктів в Полтавській області поки доцільніше оцінювати як ризик скорочення пропозиції окремих категорій, а не як масштабну нестачу продовольства.

Для покупців головним наслідком залишаються вищі витрати на базові товари. Подальша ситуація залежатиме від нового врожаю, доступності сировини та собівартості її переробки.

Джерело: agroportal

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