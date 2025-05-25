Политолог Руслан Бортник объяснил, что только серьезный военный фактор или прямое вступление США в переговоры может заставить россию пойти на уступки, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Стороны где-то на следующей неделе, может быть, через недельку обменяются своими проектами меморандумов, которые сразу пойдут в СМИ. Все начнут ругаться в отношении этих меморандумов, и потом, может быть, если будет давление Трампа, будет встреча между сторонами для того, чтобы эти меморандумы еще раз друг другу зачитать, формально передать. А может и не будет», - рассуждает Руслан Бортник.

По его мнению, для того, чтобы россия пошла на компромиссы, нужен какой-то серьезный фактор – военный или политический. Например, отмечает эксперт, сработает, если США прямо войдут в переговорный процесс, если они станут стороной переговоров, будут подписывать документы, делать ставки, ставить на кон свои интересы, идти на уступки Украине и россии.

«У Украины и россии очень много просьб к США, удовлетворение которых может быть частью компромисса. Тогда ситуация может быть другой. Иначе, к сожалению, наиболее вероятный пока сценарий – это инерционное развитие продолжения боевых действий до осени. Потом новая попытка провести переговоры. Нет, параллельно переговоры будут идти, то есть формально группы будут работать, но в таком вялотекущем формате», - объясняет Руслан Бортник.

Что касается встречи Трампа и путина, то, по его мнению, для этого должны быть подготовлены документы, например, сделка о редкоземельных металлах или договор о стратегической стабильности. С другой стороны, рассуждает эксперт, Трамп может просто захотеть показать фигу Китаю и Европе, а путин – тем европейским элитам, которые выступают против москвы. Тем не менее, констатирует он, эта встреча вряд ли принесет какую-то разрядку или прорыв.

Как сообщала Politeka, Шейтельман объяснил, что в меморандуме о завершении войны для США россияне напишут все то же, о чем говорили в Стамбуле.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, почему рф отказывается от перемирия: «Стремятся воевать как минимум до середины осени».