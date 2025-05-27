Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что Европа переходит на экологически чистые отопительные системы, и после вступления в ЕС Украине тоже придется пройти этот процесс, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как отмечает журналистка, из-за новых экологических требований к отоплению в Европе в Украине началась дискуссия о судьбе газовых котлов. Поэтому в ответ на рост количества громких заголовков о возможном запрете газовых котлов, сообщает она, информационная платформа «ГазПравда» обнародовала официальное разъяснение относительно последних решений Европарламента и их влияния на Украину.

«Европейский парламент принял поправки к директиве об энергоэффективности зданий. Согласно новым нормам, с 2025 года в странах ЕС прекращается государственное финансирование установки газовых котлов. Ведущая платформы Ирина Полотай отмечает, что речь идет о постепенном переходе к экологически чистым отопительным системам», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Кроме того, добавляет она, планируется также запрет на использование традиционных газовых и угольных систем отопления в новых домах с 2030 года, а к 2040-му году ЕС должен полностью перейти на альтернативные источники тепла. Цель, объясняет журналистка, состоит в том, чтобы минимизировать выбросы от жилищного фонда в течение следующих 25 лет и сократить потребление энергии.

«Затрагивают ли эти изменения Украину? Скажу вам так, на данный момент – нет. Как подчеркивает «ГазПравда», принятые нормы касаются исключительно стран-членов ЕС. Мы пока еще не в ЕС. И даже в случае предстоящего вступления Украины в ЕС отказ от газа не сможет произойти мгновенно. Технически быстро отказаться от нынешних объемов потребления газа просто невозможно. Это потребует многих лет адаптации», - объясняет Екатерина Котенкова.

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