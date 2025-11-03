Об этом он рассказал в своем блоге.

«почему россия поднимает вопрос «Буревестника»? россия пытается вытянуть США на уровень стратегического диалога о безопасности, подтолкнуть и заставить США обсуждать с россией договор о стратегической стабильности, обсуждать с россией СНВ-3 и похожие инструменты, потому что на этом уровне россия чувствует себя равной США. И, уже договорившись, решить тактические вопросы, связанные с Украиной, Восточной Европой и всем остальном. Но это попытка вытянуть США на большой стратегический уровень, на ядерный уровень, опасна тем, что в это все люди могут поверить», – объясняет Руслан Бортник.

Ведь на прошлой неделе, напоминает он, буквально колбасило бельгийских политиков, в частности, министра обороны и министра внешней торговли. Как рассказывает эксперт, сначала речь шла о том, что в ответ на конфискацию замороженных активов рф путин нанесет серьезный удар в частности по Бельгиии и конфискует европейские активы, хранящиеся в россии, потом – что эти деньги пойдут не на восстановление Украины, а на войну и так далее.

Но, очевидно, констатирует он, министры получили по шапке, позиция изменилась, уже НАТО сотрет москву ядерным ударом, но инициатором не будет. Только вот, добавляет эксперт, появился Орбан с заявлением, что использование замороженных активов рф приведет к прямому конфликту и станет прелюдией к войне.

«Часть европейских элит опасается, что конфискация или полное использование замороженных российских активов могут привести к выдвижению прямого ультиматума со стороны москвы, в том числе ультиматума в секторе безопасности. А что делать дальше в условиях отсутствия бэкапа со стороны США? Никто не может сказать. Ведь Трамп сказал, что российские замороженные активы – это европейские дела, я к этому не причастен. Умыл руки, сказал, что не причастен к тому, что российские деньги могут быть переданы Украине в той или иной форме. Кстати, есть замороженные активы россии на территории США. Интересно, что с ними происходит? Или ничего не происходит?», – заключает Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Ванадзе рассказал, что россия превратила Грузию в один из своих регионов, там правят ставленники кремля.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, почему западные медиа дают слишком пессимистические прогнозы по поводу российско-украинской войны.