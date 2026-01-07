Безкоштовне житло для ВПО у Львіській області забезпечують фізичні або юридичні особи.

Безкоштовне житло для ВПО у Львіській області надає можливість проживати до 12 місяців у спеціально обладнаних приміщеннях, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується за підтримки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Програма розрахована на внутрішньо переміщених осіб, які після тривалого медичного або доглядового супроводу потребують додаткової підтримки у побуті. Проживання надається безкоштовно, за рахунок державного бюджету.

Учасники отримують житло із усіма необхідними зручностями. Приміщення дозволяють самостійно готувати їжу, вести домашнє господарство та підтримувати порядок. Крім того, передбачена допомога у розвитку соціальних навичок і супровід у складних життєвих ситуаціях.

За потреби залучаються фахівці та служби, незалежно від форми власності приміщень. Безкоштовне житло для ВПО у Львіській області забезпечують фізичні або юридичні особи, внесені до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, які відповідають критеріям Кабінету Міністрів і мають власне або орендоване приміщення, придатне для проживання.

Міністерство соцполітики підкреслює, що проєкт спрямований не лише на тимчасове розміщення переселенців. Головна мета — відновлення самостійності та відчуття безпеки людей, які залишили рідний дім через війну.

Оформлення послуги передбачає подачу паспорта, ідентифікаційного коду та довідки ВПО. Консультації та допомога у заповненні документів доступні у відповідних органах соціального захисту.

Програма створена, щоб забезпечити комфорт, підтримку та соцстабільність переселенцям, які опинилися у складних умовах.

