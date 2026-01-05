Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що росіяни не могли домовитися зі США про здачу Венесуели в обмін на Україну, оскільки США – це багато людей і структур, і вони на такі речі не підуть, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

На думку експерта, треба бути тверезими людьми і відкинути теорію змови щодо Венесуели, мовляв, росіяни домовилися з американцями, а в обмін – Україна. Як він пояснює, у цьому замішано дуже багато людей: все ППО Венесуели, венесуельська армія, генерал-адмірали, Міноборони Венесуели, кубинський спецназ, відповідно, і президент Куби... Тобто, констатує він, у такому разі всі все повинні були знати, крім самого Мадуро, а потім Трамп ще мав якось змусити Зеленського підписати папір про здачу Донбасу.

«Це фантазія, так не буває. Америка багатогранна і багатоголова, у ній багато гілок влади, з ними не можна домовитися про такі речі. Можна домовитись про обмін полоненими. Пам'ятаєте, американці домовлялися з росіянами. Ми вам здаємо 20 людей і ви нам 20, у Стамбулі літак, міняємось. Це угода, вона прямо зараз, баш на баш. Це угоди, про які домовляються спецслужби. Згадайте шпигунський міст, де обмінювали людей під час Холодної війни. Це угода зараз на зараз, це на це. Решта – фантазії. Усі теорії змови – це величезні фантазії. Зараз ми вам віддамо Венесуелу, а за пів року ви нам – Україну? Хто? Ну, прийдуть, запитають: «Слухайте, а ви ж нам Україну обіцяли». Хто обіцяв? Кому обіцяв? Ви про що? Тому всі теорії змови – до побачення», – пояснює Михайло Шейтельман.

А Мадуро вдалося захопити, констатує він, бо прилетіло 130 американських літаків, це була величезна військова операція, яка планувалася кілька місяців, туди приперли військову армаду, туди приперли авіаносці.

«Це все-таки була чудова операція американської армії. В цьому разі і армії, і спецназу, все узгоджено між одними та іншими. Це величезна армійська операція, флот замішаний, авіація, спецназ. Це не можна заперечувати. Ось це називається перша армія світу. Ось так вона воює. Вона довела, що існує і що вміє це все зробити», – наголошує Михайло Шейтельман.

