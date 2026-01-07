У січні 2026 року очікується сезонне зростання цін на популярні продукти, також варто чекати на їхній дефіцит у Кіровоградській області.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області може розпочатися на популярний товар, який користується пропитом в українців, повідомляє Politeka.net.

Аналітики та фермери розкрили, що відбувається на українському ринку.

Із початком січня в Україні прогнозують подорожчання окремих товарів щоденного споживання в торговельних мережах. Серед позицій, ціни на які можуть зрости, експерти називають соняшникову олію. За оцінками аналітиків, підвищення вартості цього продукту відбуватиметься поступово та буде зумовлене комплексом економічних факторів.

Фахівці наголошують, що соняшникова олія належить до експортно орієнтованої продукції, тому її ціноутворення значною мірою залежить від кон’юнктури світових ринків. Рівень внутрішніх цін безпосередньо корелює з експортними котируваннями, а також із загальним економічним станом країни.

Окрім цього, на формування цін у супермаркетах впливають перебої з електропостачанням, зростання витрат на виробництво та логістику, а також коливання курсу національної валюти, що додатково тисне на кінцеву вартість продукції для споживачів.

Аналітики також нагадують, що протягом 2025 року соняшникова олія вже подорожчала приблизно на 20 гривень, що свідчить про стійку тенденцію до зростання вартості цього продукту.

Водночас у Всеукраїнській аграрній раді наголошують, що дефіциту соняшникової олії в Україні не передбачається. Навіть за складних умов аграрії збирають достатні обсяги соняшникового насіння для забезпечення внутрішнього ринку.

На думку фахівців, ключовим фактором формування ціни є не нестача сировини, а зростання витрат на виробництво, зокрема на електроенергію, транспортування та оплату праці. Саме ці складові найбільше впливають на кінцеву вартість продукції для споживачів.

Тим часом не згодні з цим фермери. Вони бачать іншу проблему — менший врожай сонячнику в 2025 році, який в свою чергу може призвести до дефіциту цього продукту (соняшникової олії) у Кіровоградській області.

