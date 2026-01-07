Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області має вплив на сімейний бюджет.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області офіційно стартувало у місті Рені з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Місцева влада оновила розцінки на централізоване водопостачання та водовідведення. Зростання тарифів пов’язують із підвищенням мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та вартості електроенергії.

Згідно з новими розрахунками, кубометр води коштує 38,87 гривні, що на 7,2% більше ніж раніше. Вартість каналізаційних послуг зросла до 47,62 гривні, демонструючи підвищення на 17,4%.

У КП «Водоканал» Ренійської міської ради пояснюють, що попередні ставки покривали лише 91% фактичних витрат. Збільшення оплати праці, енергетичні видатки та соціальні коригування створили додаткове навантаження на підприємство.

Протягом року планують подати понад 478 тисяч кубометрів води та прийняти близько 255 тисяч кубометрів стоків. Минулого року тариф залишався незмінним, а різницю покрив бюджет за рахунок спеціальної ініціативної групи.

Місцеві експерти радять громадянам фіксувати показники лічильників і економно користуватися ресурсами, щоб пом’якшити вплив підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області на сімейний бюджет.

Рада громади закликає жителів регулярно перевіряти офіційні повідомлення та вчасно оплачувати рахунки, що дозволить уникнути заборгованості і забезпечить безперебійну роботу систем водопостачання та каналізації.

Жителям також радять заздалегідь планувати витрати та скористатися можливостями державних пільг для вразливих категорій населення.

