Як стверджує експерт, будь-яка війна і будь-яке протистояння – це насамперед стійкість і ресурс, тому, коли Трамп запитує, які у нас козирі, він має на увазі кількість ракет, що випускаються, дронів, можливості логістики тощо. А зараз, констатує він, воюючі сторони виходять на плато своїх можливостей, відповідно, Трамп запитує у путіна, чого він досяг за 4 роки, а в України – скільки вона ще може протягнути в такому темпі і що може дати Європа.

«Тому він пропонує наразі цю ситуацію заморозити. Але навіщо заморозити? Чи є заморожування ситуації закінченням конфлікту? Ні, це переведення конфлікту вже в іншу, більш високу площину. Звідси і тролінг Гренландії. Ніхто не зрозумів, для чого Трамп це робить. Ситуація починає розтягуватись. Ми роздмухуємо пожежу світову. Усі конфлікти, які ми спостерігали, так і залишились у замороженій стадії. Скільки там Трамп воєн закінчив за цей рік? 8 чи 9? Індо-пакистанська ситуація – вирішено конфлікт? Ні. Близький Схід – вирішено конфлікт? Ні. Україна – вирішено конфлікт? Ні. Північна-Південна Корея – вирішено конфлікт? Ні. Це я називаю лише потенційні конфлікти. А якщо ми подивимося на ситуацію трохи ширше, то ми зрозуміємо, що цим способом розкриваються старі конфлікти», – пояснює Руслан Бізяєв.

За словами експерта, все це потрібно для того, щоб зайшли нові правила гри, але ті політики, які сьогодні при владі, не можуть їх сформувати, і доки не з'явиться нова ідеологія, ми будемо в цьому клінчі. російсько-українську війну треба зараз завершити, пояснює він, тому що вона не вирішує завдання – не перебудує світову систему, не дасть можливість Трампу зберегти домінування долара, не дасть можливість ЄС вийти зі своєї тупикової демографічної та політичної ситуації, не вирішить конфлікт на Близькому Сході.

«Вони вже повинні вирішуватись в іншій формулі, але для цього треба максимально підняти ставки, щоб, наприклад, кожен мешканець Африки розумів, що наступний крок – це кінець планети Земля. І ось поки ці ставки не будуть підняті максимально, закінчення конфлікту у нас не буде», – стверджує Руслан Бізяєв.

