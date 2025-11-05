Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что у нас совместное предприятие, где Украина бомбит российские НПЗ, а Запад на этом зарабатывает, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Крупнейшие западные нефтяные компании, как стало известно из сообщения Reuters, получают сверхприбыли благодаря нашим ударам по НПЗ российским, благодаря волнам украинских ударов по сети НПЗ и экспортных терминалов рф», – отмечает Михаил Шейтельман.

В сентябре, рассказывает он, морской экспорт нефтепродуктов из россии упал на 500 000 баррелей в сутки, по сравнению с пиками в 2 млн, то есть ВСУ сняли с рынка 25% российских нефтепродуктов, и это самое низкое значение за более чем 5 лет. В результате, продолжает эксперт, заработали на этом Shell, Exxon Mobil, Chevron и TotalEnergies, потому что вместе они перерабатывают 10% всей мировой нефти.

«В целом западным компаниям за квартал мы принесли миллиарды долларов, я думаю, даже десятки миллиардов долларов прибыли тем, что уничтожаем российские НПЗ. Они уходят с рынка, и работа появляется у западных НПЗ. Внимание, вопрос. Это мы бесплатно? Нет, мы не бесплатно бомбили россию. Я думаю, что нам причитается процент от больших западных нефтяных компаний за такие наши подвиги. Пусть оружие хотя бы оплачивают. А то мы бесплатно бьем. Это наше совместное предприятие», – комментирует Михаил Шейтельман.

То есть, объясняет он, у нас с этими компаниями может быть совместное предприятие, ведь Украина – единственная в мире страна, которая имеет право бомбить российские НПЗ, по международному праву, и никто нам за это и слова не скажет, потому что это военные объекты, им можно и нужно уничтожать, а Запад имеет финансовую выгоду с этих ударов, поэтому должна заработать схема «разбомбил – заработал».

